09.05.2017 14:14:16

Adana Demirspor Kulübü: 'Müsabakalar aynı gün ve aynı saatte oynansın'

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı başvuru yaparak küme düşme ve şampiyonluk yolundaki tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynatılmasını istedi.

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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı başvuru yaparak küme düşme ve şampiyonluk yolundaki tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynatılmasını istedi.Kulüp adına Başkan Sedat Sözlü tarafından yapılan başvuruda, "TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun sonuna yaklaştığımız dönemde küme düşme ve şampiyonluk yolundaki takımların puanlarının birbirlerine çok yakın olmasından dolayı, alınacak puan ve hatta atılacak tek bir golün bile önemli olduğu son iki haftada tüm müsabakaların aynı gün ve saatte başlamasının Türk Futbolu ve kulübümüz açısından oluşabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçeceği gibi, tüm kulüpler açısından daha hakkaniyetli olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle tüm müsabakaların aynı gün ve saatte başlatılması için gerekli hassasiyetin ve dikkatin gösterilmesin ile gereğinin yapılmasını önemle arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.