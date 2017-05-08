09.05.2017 11:22:04

Adana Demirspor galibiyeti Evkur Yeni Malatyaspor taraftarını sokağa döktü

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselmek için dev bir adım atan Evkur Yeni Malatyaspor cephesinde büyük mutluluk yaşanıyor.

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TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselmek için dev bir adım atan Evkur Yeni Malatyaspor cephesinde büyük mutluluk yaşanıyor.Adana'da oynanan maçın ardından Malatya sokakları bayram yerine dönerken, sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları şampiyon oluş gibi büyük bir coşku yaşadılar.Kışla Caddesi ve İnönü Caddesi arasında uzun kuyruklar oluşturan Malatyalılar, bayraklar ve meşalelerle 'Şampiyon Malatya' sloganları attılar.TFF 1. Lig'de 60 puanla lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Boluspor müsabakasını kazanması halinde başka maçların skorlarına bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.