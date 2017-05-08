08.05.2017 21:55:18

Adana Demirspor evinde yenildi

TFF 1. Lig'in 32

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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.Maçtan dakikalar12. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Azubuıke'nin ara pasında Eren kaleci Fevzi ile karşı karşıya kaldı. Plasesinde top yandan auta çıktı.19. dakikada Adana Demirspor'da Mustafa'nın ortasında Pote yakın mesafeden dokunamadı ve top auta çıktı.48. dakikada Adana Demirspor'da Pote'nin şutunda top Buğra'nın eline çarptığı gerekçesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Pote topu filelerle buluşturdu. 1-052. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da İrfan'ın ortasında Yiğitcan kafa vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-173. dakikada Adana Demirspor'da Fevzi Elmas ceza alanı içerisinde Augustine'yi düşürdü, hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullan İrfan topu ağlarla buluşturdu. 1-2Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Serkan Tokat xx, Yusuf Bozdoğan xx, Mustafa Savranlar xxAdana Demirspor: Fevzi x, Göksu xx, Servan xx, Mehmet xx, Mustafa x (Waldison dk. 84 x), Pote xx, Gbric xx (Sercan dk. 69 x), Oğuzhan xx, Berkay x (Leroy dk. 79 x), Tiago xx, Alican xxYedekler: Emrullah, Tufan, Timuçin, BeratTeknik Sorumlu: Tekin İncebaldırEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Sedat xx, Pereira xx, İrfan xx (Murat Yıldırım dk. 82 x), Eren xx, Azubuıke xx, Sadık x (Yiğitcan dk. 34 x), Dialiba xx (Augustine dk. 64 x), Murat Akça xx, Buğra xxYedekler: Hakan, Mehmet, Yiğitcan, Mba, AhmetTeknik Direktör: İrfan BuzGoller: Pote (dk. 48 pen.) (Adana Demirspor), Yiğitcan (dk. 52), İrfan (dk. 73 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor)Sarı kartlar: Caner, Buğra, Azubuıke, Augustine, Sedat (Evkur Yeni Malatyaspor), Gbric, Servan, Alican (Adana Demirspor)TEKNİK ADAMLARDAN AÇIKLAMALARAdana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır, "Ligde kalacağız, yeter ki herkes desteğini çekmesin" dedi.Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır, "Arkadaşlarımızın iyi mücadele ettiğine inanıyorum. Kazanmak adına her şeyi yaptılar. Henüz lig bitmedi. İki hayati maçımız daha var. Bunları kazanıp ligde kalacağımıza inanıyorum. Taraftarımıza sesleniyorum, bu iki maçta takımımıza sahip çıksınlar. Son 4 maçta takımı devraldım çünkü ben Demirsporluyum. Futbolcularımın 90 dakika onurlu ve şahsiyetli mücadele ettiklerine inanıyorum. Yediğimiz birinci gol de ikinci golde talihsizlikti. Görevi kabul ederken ligde kalacağımıza inanarak kabul ettim. Biz Sivas'ı da Mersin'i de yeneceğiz, ligde kalacağız, yeter ki herkes desteğini çekmesin" dedi."ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Önümüzde Boluspor maçı var. O üç puanı da aldığımız zaman Süper Lig'de olacağız" dedi.TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Buz, "Aslında Demirspor ile bu şartlarda karşılaşmak istemezdim. Adana sonuçta çok büyük, çok köklü bir camia. Biz şampiyon olmak istiyoruz, onlar da can havliyle ligde kalmak istiyor. Onlar için de çok zor bir maçtı. Bu galibiyetle 60 puan yaptık. Ama olay bitmedi. Önümüzde Boluspor maçı var. O üç puanı da aldığımız zaman Süper Lig'de olacağız. Avantaj bizde, Allah bunu bize nasip etti verdi. Sıkıntılı dönemlerden geçtik. Bu iş bitsin, yaşadığımız sürecin psikolojisini anlatırız. Kendi sahamızda Bolu'yu yenerek bunu başarmak istiyoruz. Bana göre ilk penaltı pozisyonunun penaltı ile ilgisi yoktu. Bu golden sonra geri dönüş zordu. Ama oyuncularım mental olarak çok iyi ve hazırdı. Sonuçta beraberliği ve 2-1 i yakaladık. Futbolcu kardeşlerimi alnından öpüyorum. Buradaysak onların sayesinde. Onlarla gurur duyuyorum. İnşallah haftaya işi bitirir, hep beraber seviniriz. Lig maratonu çok uzun. Kolay değil, sükuneti korumak lazım. Bunları hep gözününe almak lazım. İkinci senem. 105 puan aldık, Onlarla birlikte aldık. Benim en büyük rüyam, şampiyonluğu o insanlara, taraftara yaşatmak. Güzel bir camiayız. Aile içinde bazen bazı şeyler oluyor. Güzel bir şekilde sonuca gitmek gerekiyor" dedi.Cemil Serezli /İHA)