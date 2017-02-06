Adana'daki yurt yöneticileri tekrar tutuklandı

29 Kasım'da Aladağ'daki yurtta meydana gelen yangında, yangın merdiveni kapısının kilitli olması nedeniyle 11'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan öğenciler ise camdan atlayarak kurtulmuştu.
4 YÖNETİCİ TUTUKLANDI
Adana' nın Aladağ ilçesi'ndeki 12 kişinin öldüğü yurt yangını ile ilgili tahliye edilen 4 dernek yöneticisi tekrar tutuklandı.
Yangına ilişkin bilirkişi raporunda, personelin yangın eğitimi almış olması halinde facianın önlenebileceği belirtilmişti. Üç kişinin asli, dört kişininse tali kusurlu olduğu kaydedilmişti.