06.02.2017 12:05:32

Adana'daki yurt yöneticileri tekrar tutuklandı

Adana'nın Aladağ ilçesindeki 12 kişinin öldüğü yurt yangını ile ilgili tahliye edilen 4 dernek yöneticisi hakkında yeni karar çıktı.

29 Kasım'da Aladağ'daki yurtta meydana gelen yangında, yangın merdiveni kapısının kilitli olması nedeniyle 11'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan öğenciler ise camdan atlayarak kurtulmuştu.

4 YÖNETİCİ TUTUKLANDI

Adana' nın Aladağ ilçesi'ndeki 12 kişinin öldüğü yurt yangını ile ilgili tahliye edilen 4 dernek yöneticisi tekrar tutuklandı.

Yangına ilişkin bilirkişi raporunda, personelin yangın eğitimi almış olması halinde facianın önlenebileceği belirtilmişti. Üç kişinin asli, dört kişininse tali kusurlu olduğu kaydedilmişti.

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