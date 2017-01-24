24.01.2017 01:19:45

Adana'daki yurt yangınıyla ilgili tahliye

Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 öğrencinin yaşamını yitirdiği yurt yangını faciasında dernek yöneticileri tahliye edildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili tutuklanan dernek yöneticisi 4 kişi, avukatların itirazı üzerine tahliye edildi.

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan dernek üyeleri Ramazan D., Ramazan K., Mustafa Ö. ve Mahir K.'nın avukatları, müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu.

Talebin değerlendirilmesinin ardından 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 3 zanlının tutukluluk hali ise devam ediyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı. Yangınla ilgili yurt müdürü Cumali G., Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail U., dernek üyeleri Ramazan K., Ramazan D., Mustafa Ö, Mahir K. ve yurt görevlisi Mahmut D. tutuklanmıştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder