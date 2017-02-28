28.02.2017 18:01:15

Adana'daki FETÖ/PDY operasyonları

Gözlatına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik kent merkezinde operasyonlar düzenledi.

Polis ekipleri, aralarında daha önce açığa alınan ve meslekten ihraç edilen sağlık çalışanlarının da olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.