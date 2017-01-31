31.01.2017 13:42:53

Adana'daki feci kaza kamerada

Adana'da 2016 yılının son günü yaşanan feci kaza görüntüsü, MOBESE kamerasına yansıdı

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Adana'da 2016 yılının son günü yaşanan feci kaza görüntüsü, MOBESE kamerasına yansıdı.Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza anı MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde bir minibüsün yolda ilerlerken yayayı aracın altına alarak ilerlemesi görülüyor. Abidinpaşa Caddesi'nde minibüs ilerlerken bir yayayı aracın altına alarak ilerlediği sırada ATM'den para çeken bir vatandaş arkasını dönerek olayı görüp sürücüyü uyarıyor. Yaya ise aracın altında kanlar içinde kalıyor.(Elif Ayşenur Bay / İHA)