27.12.2016 08:46:31

Adana’da zincirleme kaza

Adana'da 20 araç kar yağışının kayganlaştırdığı yolda birbirine girdi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Adana'da TEM otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde kaza meydana geldi.

Havanın bozuk olması, kar yağışının şiddetinin artmasıyla otoyolun buzlanması sonucun 20'in üzerinde araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi intikal etti.

Araçta mahsur kalan sürücüler, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla, Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıları durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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