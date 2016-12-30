30.12.2016 12:13:48

Adana'da yılbaşı tedbirleri

Adana Valiliği, Yılbaşı tatili nedeniyle; emniyet, asayiş, trafik, sağlık, belediye, iletişim, elektrik, karayolları, demiryolları ve diğer hizmetlerle ilgili olarak vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında gereken kolaylığı sağlamak amacıyla bir dizi tedbir aldı.

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Adana Valiliği, Yılbaşı tatili nedeniyle; emniyet, asayiş, trafik, sağlık, belediye, iletişim, elektrik, karayolları, demiryolları ve diğer hizmetlerle ilgili olarak vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında gereken kolaylığı sağlamak amacıyla bir dizi tedbir aldı.Valilikten yapılan açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı:"Genel güvenlik ve asayişin temini, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, yılbaşı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yılbaşı tatili süresince ekiplerini takviye ederek kendi yönlerinden gerekli tedbirleri alacak.Yılbaşı öncesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, amirler başta olmak suretiyle gerektiğinde yaya olarak halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde her türlü asayiş olaylarına karşı tedbirlerini alıp, kontrollerini sürdürecek.Emniyetin diğer birimleri de kendi sorumluluk alanları içerisinde gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürecek.Yılbaşı tatili süresince İl Jandarma Komutanlığına bağlı tüm birimlerde 24 saat esasına göre meydana gelebilecek olayları önlemek ve müdahale etmek için yeterli personeli görevlendirerek gerekli tedbirleri alacak.İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile otoyol emniyet ve trafik timleri 24 saat esasına göre görev başında bulunacak.Valiliğe gelecek ihbar ve yardım taleplerinde; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Hızır Acil Servisi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak zamanında olaylara müdahale edebilmek için gerekli önlemleri alacak.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğünce elektrik arızalarının giderilmesi için nöbetçi personel bulundurulacak.Başta Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere ildeki tüm ilçe başkanlıkları tüm birimlerinde yılbaşı tatili süresince işlerin aksamadan yürütülmesi için yeterli eleman görevlendirilerek gerekli önlemleri alacak.Telekom İl Müdürlüğünce kendi birimlerinde arıza ve bakım işleri ile ilgili olarak 24 saat esasına göre ekipler ve nöbetçi amirler bulundurulacak.Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince vatandaşların sağlıkla ilgili sorunlarına ve trafik kazalarına anında müdahale etmek üzere yeteri kadar personel görevlendirilecek.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce vatandaşları sağlıklı ürünler tüketebilmesi için gıda denetimlerine ağırlık verilecek ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli müdahalenin yapılması için gıda kontrol ekipleri görevlendirilecek.Daha önce belirlenen program çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları yılbaşı tatili süresince olası bir hava muhalefetine karşı araç-gereç ve personeli ile birlikte hazır bulunacak.Vatandaşların dilek ve şikayetlerini iletmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ait ekte listesi bulunan telefon numaraları 24 saat süreyle açık bulundurulup halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel bu telefonların başında görevlendirilecek."