10.05.2017 10:06:32

Adana'da uyuşturucuyla mücadele hız kesmiyor

Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı, 4 poşet toz, 11 paket ise kubar esrar ele geçirildi.

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Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı, 4 poşet toz, 11 paket ise kubar esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik şok baskınlar yapmaya devam ediyor. Uyuşturucu satışının yoğun olduğu mahallelerde sokak sokak torbacı avına çıkan polis, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde de şüphelendiği 3 kişiyi durdurup arama yapmak istedi. Polisten kaçan şahıslar kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 4 poşet toz, 11 paket ise kubar esrar ele geçirildi.Uyuşturuculara el konulurken, şahıslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.