04.02.2017 13:01:04

Adana'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kilo esrar, 50 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 11 şüpheli yakalandı.

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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kilo esrar, 50 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 11 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Barbaros, Ova ve Denizli Mahallelerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kilo esrar, 50 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 11 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.