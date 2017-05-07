08.05.2017 07:35:30

Adana'da uyuşturucu tacirlerine koçbaşlı darbe: 15 gözaltı

Adana'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, operasyonda 3 kilo 850 gram esrar, 70 kök hint keneviri ele geçirildi.

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Adana'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, operasyonda 3 kilo 850 gram esrar, 70 kök hint keneviri ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Narkotim (NTP), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince şafak vakti operasyon düzenlendi.'15 gözaltı'Düzenlenen operasyonda, daha önceden belirlenen 29 adrese 500 polisle eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Hareket polislerinin de desteğiyle, söz konusu mahallere önce zırhlı birlikler girdi ardından uzun namlulu silahla polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis helikopteri ise havadan operasyonda destek verdi. Baskın düzenlenen evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Ardından NTP dedektör köpeği 'coco' etrafı aradı. Daha sonra polisler de didik didik evlerin içini aradı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Baskın düzenlenen ev ve işyerlerinde 3 kilo 850 gram esrar, 70 kök hint keneviri ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.