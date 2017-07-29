29.07.2017 22:14:27

Adana'da tartıştığı annesini vurdu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı annesini silahla yaraladı.



Olay, Ceyhan ilçesi, Namık Kemal Mahallesi Silistre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, bir süredir bunalımda olan 45 yaşındaki Ömer G., annesi Havva G. ile ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle evde bulundurduğu ruhsatsız tabancası ile annesini kurşun yağmuruna tuttu. Anne Havva G., silahtan çıkan kurşunların kendine isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, anne Havva G., Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan, polis ekipleri annesini vuran Ömer G.'yi evin içerisinde yakalayıp gözaltına aldı. Ömer G.'nin işsiz olduğu için psikolojik bunalımda olduğu ve tedavi görmediği iddia edildi.



