28.02.2017 01:53:12

Adana'da Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasındaki kavga

Yüreğir'de 4 kişinin yaralandığı kavga sonrası çadırlarını toplayan Suriyeliler, otobüslerle çadır kente taşındı

Adana'da iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin silahla yaralandığı kavganın ardından çadırlarını toplayan Suriyeliler, otobüslerle çadır kente götürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bazı mahalle sakinleri ile çadırlarda kalan Suriyeliler arasında çıkan kavganın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Eşyalarını ve çadırlarını toplayan Suriyeliler, Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüyle Sarıçam ilçesindeki çadır kente nakledildi. Suriyelilerin eşyaları ve çadırları ise Yüreğir Belediyesine ait kamyonla çadır kente taşındı.

Kavgada yaralanan Suriye uyruklu Cabir Abid (25) ve Ferhan Abid'in (32) durumlarının ağır, Hüseyin Can Demir'in (30) sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İsmi öğrenilemeyen Suriyeli bir kişinin ise ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Çadırların bulunduğu bölgede güvenlik önlemini sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam çıkan kavgada 3'ü Suriyeli 4 kişi silahla yaralanmış, bazı çadırlar ateşe verilmiş, araçların camları kırılmıştı. Yaralılar, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.