02.03.2017 08:54:40

Adana'da Satranç Hakem Kursu açılacak

Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Yalcın Gergeroğlu, hakem açığını gidermek için yeni Satranç Aday Hakem Kursu açılacağı söyledi.

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Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Yalcın Gergeroğlu, hakem açığını gidermek için yeni Satranç Aday Hakem Kursu açılacağı söyledi.Gergeroğlu, Adana'da başta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere diğer okul ile kulüplerin çabalarıyla satranç sporcu sayısında patlama yaşandığını, yediden yetmişe her yaşta herkesin yapacağı bu spor dalına yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'tan tesis, malzeme ve ödül konusunda büyük yardım gördüklerini ifade eden Gergeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Açılacak kursla sürekli artan faaliyetlerimizde görev yapmaları için yeni hakemler kazanacağız. Kentimizde Türkiye şampiyonası ve uluslararası müsabakalar yapılması için gerekli girişimlerimiz var. Ayrıca, organizasyon konusunda deneyimli ekiplere sahibiz."Gergeroğlu, Çukurova Kahraman Olgaç Satranç Merkezi'nde 10-12 Mart tarihleri arasında yapılacak olan kursa katılmak isteyen adayların, 8 Mart Çarşamba gününe kadar kursa iştirak etmek istediklerine dair dilekçe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı, savcılık temiz kağıdı, diploma fotokopisi, en az lise mezunu olmaları ve 19 yaşında küçük olmamaları, ayrıca katılım ücreti olarak Satranç Federasyonu Türkiye İş Bankası Ankara Şubesi 4200-593 08 38 nolu hesabına 100 TL yatırmaları gerektiğini ifade etti.Gergeroğlu kursun, kendisi tarafından verileceğini ve kurs bitiminden sonra aday hakemlerin sınava tabi tutulacağı da bildirildi.