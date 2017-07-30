30.07.2017 10:41:16

Adana'da sahte polislere operasyon: Vatandaşın 2 milyon lirası kurtarıldı

Emniyet Müdürlüğü'nün 9 il 6 ilçede 36 kişiyi gözaltına aldığı operasyonda 30 vatandaşın 2 milyon lirasını kurtardığı ortaya çıktı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adana Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Sivas ve Şanlıurfa illeri ile bu illere bağlı 6 ilçede kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları binlerce lira dolandıran ve milyonlarca lira dolandırmaya çalışan çete belirlendi. Bu tespitin ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 25 Temmuz günü şafak vakti harekete geçti. 9 il ve 6 ilçede bin polis eş zamanlı olarak 50 adrese baskın yaptı. Polis, baskınlarda 36 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar, Adana'ya getirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



"POLİS 2 MİLYON KURTARDI 500 BİN LİRA DOLANDIRDILAR"



Polisin yaptığı tespitte zanlıların 40 vatandaşı dolandırmaya çalıştığı bunlardan 10'undan zanlıların 500 bin lira dolandırdığı öğrenildi. Zanlıların, geriye kalan 30 vatandaşı kendini sahte polis olarak tanıtıp adlarının FETÖ operasyonlarına karıştığını ileri sürerek toplamda 2 milyon lira dolandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Polisin yaptığı teknik takip sonucu vatandaşların uyarılması sonucu sahte polisler, 2 milyon lirayı alamadan yakayı ele verdi.



İstanbul'da gözaltına alınan Hanifi K. isimli şahsın üzerinden de operasyon öncesi dolandırdığı bir vatandaştan aldığı 20 bin lira çıktı. Polis paraya el koydu.





