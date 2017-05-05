05.05.2017 21:41:02

Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Operasyonda 63 şişe sahte içki ve 6 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 63 şişe sahte içki ve 6 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bir istihbarat üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Şahintepe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 500 şişe kapağı, bir dolum aparatı ve hortum, 240 bandrol, 120 litre metil alkol, 300 boş şişe, 1,5 litre viski aroması, tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

Sahte içkilerin satıldığı belirlenen Yurt Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada da 63 şişe sahte rakı ve 6 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.