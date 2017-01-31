31.01.2017 15:06:35

Adana'da rüzgar ağaçları kökünden söktü

Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, reklam panoları yerinden çıktı.

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Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, reklam panoları yerinden çıktı.Tüm Türkiye'de soğuk hava etkili olurken Adana'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken, reklam panoları da yerinden çıktı.Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi bahçesinde de 2 ağaç kökünden sökülürken, 1 ağacın da dalı kırıldı. Kökünden sökülen ağaçlardan biri yoldan geçen otomobilin üzerine düştü. Otomobilde zarar meydana gelirken sürücü yara almadan kurtuldu. Bu arada, hastana bahçesinde devam eden inşattaki işçilerde ağaç devrilmesinden dolayı ölümden son anda kurtuldu. Ancak işçilerin çoğunun başında baret bulunmaması dikkat çekti.Rüzgarın hızını iyice artırdığı Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde de dev dalgalar oluştu.