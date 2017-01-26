26.01.2017 13:34:10

Adana'da plastik eşya deposunda yangın

Adana'da bir plastik eşya deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, akaryakıt istasyonuna yakın yerde çıkan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Adana'da bir plastik eşya deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, akaryakıt istasyonuna yakın yerde çıkan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bir plastik eşya deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, plastik malzemeler de tutuşunca bir anda büyüdü. Adana Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracıyla yangına müdahale ediliyor.Ekipler, yangının, yakın bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan, yangın nedeniyle D-400 karayolunda trafik kontrollü olarak veriliyor.