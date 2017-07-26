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Adana'da öldüresiye dövüp çaldığı paralarla eğlenmiş
26.07.2017 15:55:25

Adana'da öldüresiye dövüp çaldığı paralarla eğlenmiş

Adana'da evlilik vaadiyle 77 yaşındaki adamı kandırıp ara sokakta öldüresiye dövdükten sonra 4 bin 500 lirasını gasp eden zanlının, İstanbul'a kaçıp burada eğlenip balık avladığı öğrenildi.


Olay, 20 Temmuz günü Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi, 31090 Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Adana'ya gelip kışın portakal bahçesinde, yazın ise karpuz tarlalarında bekçilik yapan Ali Bulut, tarla sahibinden 4 bin 500 lira toplu para aldı. Bulut, izinli olduğu günler Mirzaçelebi Mahallesi'nde bir kahvehaneye takılmaya başladı. Bulut, burada kendisinden 50 yaş küçük 27 yaşındaki Turan Ö. ile tanıştı. 20 Temmuz günü de izinli olduğu için yine sabahın erken saatlerinde kahvehaneye geldi. Turan Ö. de kahvehanedeki Bulut'un yanına geldi.

EVLİLİK VAADİYLE GÖTÜRDÜ

Turan Ö. bekçinin gömleğinin cebindeki parayı gördü. Bunun üzerine Turan Ö. bekçiye evli olmasına rağmen "Burada Suriyeli biri var genç, güzel hem de bakıma muhtaç, hem ona bakmış olursun hem de evlenirsin" dedi. Bulut, bu teklifi kabul edince Turan Ö. ancak kızın ailesinin 3 bin lira para istediğini söyledi. Parası olan bekçi bu durumu kabul edince Turan Ö. kızı göstermek için Bulut'u kahvehaneden çıkartıp Mirzaçelebi Mahallesi ara sokaklara götürdü.

Bu arada, Bulut'tan bin lira da para aldı. Daha sonra mahallede ara sokakta bir eve girip çıkıp paranın kalan kısmını da ailenin istediğini söyledi ancak yaşlı adam parayı vermek istemedi. Bunun üzerine Turan Ö. yaşlı adamı darp etmeye başladı. Kanlar içinde kalan yaşlı adamın cebindeki parayı alan Turan Ö. koşarak kayıplara karıştı.

YAŞLI ADAM İSMİNİ VERDİ

Mahallede sesi duyup yaşlı adamı kanlar içinde gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis yaşlı adamdan bilgi alıp konuyu araştırmaya başladı. Bir süre sonrada Ali Bulut ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam burada 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Daha sonra hayati tehlikeyi atlatarak servise çıktı. Polis, yaşlı adam ölüm tehlikesini atlatınca yeniden ifadesini aldı. Bulut ifadesinde kendisini darp edip parasını alan şahsın Turan Ö. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

GASP ETTİĞİ PARALARI YEDİ

Polis yaptığı çalışmada zanlının gasp olayından sonra Mersin'e gittiğini ve gasp ettiği paraların bir kısmını eğlenmek için harcadığını belirledi. Turan Ö.'nün İstanbul'a geçip burada da yaşlı adamdan gasp ettiği paraları harcamaya devam ettiği, balık avlayıp bu anları da sosyal medyadan paylaştığını belirleyen polis, tüm bu delilleri toplayıp zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Şahsın İstanbul Okmeydanı'nda olduğunu tespit ederek, İstanbul polisi ile ortak operasyon için düğmeye bastı.

GAZETECİLERE TEKME ATTI

24 Temmuz günü İstanbul Okmeydanı'nda yapılan şafak baskınında yakalanan Turan Ö. uçakla Adana'ya getirildi. Adana'da yapılan sorgulamada suçlamaları kabul etmeyen zanlı, yaşlı adamın kendine kumar borcu olduğunu bu nedenle parasını aldığını ileri sürdü. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının "Neden yaşlı adamı gasp ettin" sorusu üzerine, "Hepiniz bencilsiniz. Siz onun kim olduğunu biliyor musunuz. Adamı tanıyor musunuz" diyerek tepki gösterdi. Yaşlı adamı öldüresiye döven zanlı basın mensuplarına da tekme atarak darp etmeye çalıştı. Zanlı daha sonra adliyeye götürüldü.


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