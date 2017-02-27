27.02.2017 22:59:19

Adana'da iki grup arasında arbede: 4 yaralı

Adana'da bir grup mahalleli ile Suriyeliler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Adana'da bir grup mahalleli ile Suriyeliler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir grup mahalleli ile bölgede çadırlarda kalan Suriyeliler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle arbede yaşandı. Çıkan olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.