03.03.2017 00:57:02

Adana'da 'huzur' operasyonu

Adana polisi, kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik uygulama kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli ile aranan 4 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terör, Asayiş, Özel Harekat, Uyuşturucu ile Mücadele şubelerine bağlı 400 polis, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde "huzur" operasyonu düzenledi.

Mahallenin ana caddelerinde ve ara sokaklarda önlem alan ekipler, araçlar ile metruk binalarda eğitimli köpeklerle detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda taşların ve çöplerin arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi ile aranan 4 şüpheli yakalandı. Plakasız 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

Bu arada ekipler, fuhuş için pazarlık yaptığı ileri sürülen çok sayıda kadını da gözaltına aldı. Ahlak Büro Amirliğine götürülen kadınlara, Kabahatler Kanunu hükümlerince cezai işlem uygulandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, operasyon sırasında bir kahvehane ile eve girerek vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Ak, kentte huzurun sağlanması amacıyla operasyonların devam edeceğini, suçlulara göz açtırmayacaklarını belirtti.



