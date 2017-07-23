23.07.2017 14:21:12

Adana'da 'Hero' gözaltısı

Adana'da, Dikey Geçiş Sınavı'na 'Hero' yazılı tişörtle giren kişi gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesindeki bir okulda üzerinde "Hero" yazılı tişörtle sınava giren Ş.B, polis ekipleri tarafından çıkışta gözaltına alınarak, 100. Yıl Polis Merkezine götürüldü.

İşlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Enteresan bir durummuş. Ben televizyonda hiç görmedim. Bilmeden giydim, vallahi televizyonda görmedim." şeklinde cevap verdi.

Şüpheli Ş.B. daha sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, kentte aynı gerekçeyle gözaltına alınan 3 kişinin de emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklarından eski astsubay Gökhan Güçlü (fotoğrafta), üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, yaşanan tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.