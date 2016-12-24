SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Adana'da hafif ticari araçta yangın: 1 yaralı
24.12.2016 23:18:21

Adana'da hafif ticari araçta yangın: 1 yaralı

Adana'da hafif ticari araçta yangın: 1 yaralı

Adana'da hafif ticari araçta yangın: 1 yaralı
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Ayvalık açıklarında batan tekne sonrası 5 kişi tutuklandı
Ayvalık açıklarında batan tekne sonrası 5 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık açıklarında, 20 Aralık'ta kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü olayla ilgili organizatör oldukları iddia edilen 5 kişi tutuklandı.
24.12.2016 22:39:40
Kore'deki skandal yeni krizler doğurabilir
Kore'deki skandal yeni krizler doğurabilir
Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın, yakın arkadaşı Choi'nin karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle parlamento tarafından görevinden azledilmesi, yol açtığı siyasi belirsizlik nedeniyle bölgede endişelere yol açtı.
24.12.2016 22:02:36
TBMM birinci maddeyi görüşüyor
TBMM birinci maddeyi görüşüyor
TBMM Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesinin görüşmelerine geçildi.
24.12.2016 21:00:12
Mardin'de yola tuzaklanmış patlayıcı imha edildi
Mardin'de yola tuzaklanmış patlayıcı imha edildi
Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış 60 kilogram patlayıcı madde, kontrollü şekilde imha edildi.
24.12.2016 20:57:32
Husiler, esir aldığı Mısırlıları serbest bıraktı
Husiler, esir aldığı Mısırlıları serbest bıraktı
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından alıkonulan 49 Mısırlının serbest bırakıldığını duyurdu.
24.12.2016 19:45:55
Ak Partili Sorgun'dan Moro açıklamaları
Ak Partili Sorgun'dan Moro açıklamaları
Bangsamoro-Türkiye Gençlik Forumu'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Moro ile ilgili açıklamalarda bulundu.
24.12.2016 19:45:06
Lidere Adana darbesi
Lidere Adana darbesi
Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında lider Başakşehir, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
24.12.2016 18:01:30
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ABD resmen ilan etti!
ABD resmen ilan etti!
Nureddin Yıldız Hocadan Açıklama
Nureddin Yıldız Hocadan Açıklama
İsrail: ABD İsrail'i terk etti
İsrail: ABD İsrail'i terk etti
''Görüntüler gerçek mi bilmiyoruz''
''Görüntüler gerçek mi bilmiyoruz''
Bahçeli'den Moskova mutabakatına 'PYD' eleştirisi
Bahçeli'den Moskova mutabakatına 'PYD' eleştirisi
Hakan Albayrak: ''El Bab'da ne işimiz var..'' diyenlerin dikkatine
Hakan Albayrak: ''El Bab'da ne işimiz var..'' diyenlerin dikkatine
Bahçeli: El Bab'dan eli boş dönersek Ankara'yı tehlikeye sokarız
Bahçeli: El Bab'dan eli boş dönersek Ankara'yı tehlikeye sokarız
Kahire - Riyad arasındaki çatlak genişliyor...
Kahire - Riyad arasındaki çatlak genişliyor...
Erdoğan: Sırada Münbiç ve Rakka var
Erdoğan: Sırada Münbiç ve Rakka var
BM kararı İsrail'i salladı
BM kararı İsrail'i salladı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Şahin: ABD, en güvenilmez müttefik
Şahin: ABD, en güvenilmez müttefik
Nureddin Yıldız Hocadan Açıklama
Nureddin Yıldız Hocadan Açıklama
Hakan Albayrak: ''El Bab'da ne işimiz var..'' diyenlerin dikkatine
Hakan Albayrak: ''El Bab'da ne işimiz var..'' diyenlerin dikkatine
BM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilir
BM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilir
Kayyumdan borç tepkisi: 'Nereye gitti bu paralar?'
Kayyumdan borç tepkisi: 'Nereye gitti bu paralar?'
FETÖ şüphesi o sektöre de sıçradı
FETÖ şüphesi o sektöre de sıçradı
Barzani: PKK'ya gerekirse güç kullanırız
Barzani: PKK'ya gerekirse güç kullanırız
BMGK'dan İsrail'e: 'Derhal durdurun'
BMGK'dan İsrail'e: 'Derhal durdurun'
SRC belgesi olmayana ceza: Süre doldu
SRC belgesi olmayana ceza: Süre doldu
''Görüntüler gerçek mi bilmiyoruz''
''Görüntüler gerçek mi bilmiyoruz''

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları