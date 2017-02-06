06.02.2017 17:57:09

Adana'da FETÖ operasyonunda 29 kişi tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 kişiden 29'u tutuklandı.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 kişiden 29'u tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonda aralarında eski emniyet müdürleri, amirleri, komiser, polis memurları ve 1 sivilin bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.18 gün boyuncu sorgulanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan aralarında kod adı "Hamza" olan Bylock kurucusu M.S.'nin de bulunduğu 29 kişi tutuklanırken, 1 kişi ev hapsi, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.