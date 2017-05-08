08.05.2017 23:00:38

Adana'da FETÖ'nün 10 mahrem imamı tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 10'u çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, itirafçı olan 9 şüpheli ile delil durumu göz önüne alınan 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.