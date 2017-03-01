02.03.2017 09:07:53
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mart Cumartesi günü, Karataş ilçesi Kesik Mahallesi ve Kesik İlköğretim Okulu 14:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Adana'da elektrik kesintisi
Adana'nın Karataş ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Adana'nın Karataş ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mart Cumartesi günü, Karataş ilçesi Kesik Mahallesi ve Kesik İlköğretim Okulu 14:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.