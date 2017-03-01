02.03.2017 09:07:53

Adana'da elektrik kesintisi

Adana'nın Karataş ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Adana'nın Karataş ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mart Cumartesi günü, Karataş ilçesi Kesik Mahallesi ve Kesik İlköğretim Okulu 14:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.