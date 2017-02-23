24.02.2017 09:06:58

Adana'da elektrik kesintisi

Adana'nın Seyhan, Sarıçam, Karataş, Ceyhan ve Yüreğir ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Adana'nın Seyhan, Sarıçam, Karataş, Ceyhan ve Yüreğir ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat Pazar günü, Seyhan ilçesi Zeytinli ve Gökçeler Mahalleleri ile Soda Tuz İşletmeleri, Sebat Tarım, Beyza, Arpağ Dayanıklı Tüketim, Şimşek Jeneratör, VSB Çiçekçilik, Akdeniz Otomotiv, Yıldırım Saç Metal, Ünkar Lojistik, Çimsa, Dönkasan, Man Servisi, Çukurova Petrol, Nurdamla Plastik, Özalpsan Plastik, Genel Sigorta, Aksa Jeneratör, Akyem, Borusan Makina, Hasçelik, Alfa Tek Makina, Adanur Çelik, Naska Gıda, Dalpa, Çukurova UN, Maba Tarım, Eksim Plastik, Medeni Baskül, Güney Un ve KSG'ye 10:00-11:00 saatleri arasında, İstiklal Mahallesi 40058, 40056, 40052, 40044, 40028 ve 40054 sokaklar, Döşeme Mahallesi 60100, 60101, 60010 ve 60008 sokaklar, Hurmalı Mahallesi 34020, 34024 ve 34030 sokaklar ile Sedef Otel, Kemal Matbaası ve Seyhan Belediyesi Kültür Merkezine 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.Sarıçam ilçesi Esentepe, Yeşiltepe, Boynuyoğun ve Sofudede mahallelerinde 17:00-18:00 saatleri arasında, Karataş İlçesi Yassıveren, Meletmez, Dolaplı, Çavuşlu, Karagöçer, Sarımsak ve Kapı mahalleleri ile ASKİ Su pompalarında, Turkcell Bas İstasyonu, Vodafone Baz İstasyonu ve Kapı İlköğretim Okulunda 09:00-11:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Yarsuat, Küçükkırım, Esentepe, Belediye Evleri ve Koruklu mahallelerinde 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.Yüreğir ilçesi Çağırkanlı, Cırık ve Kadıköy mahalleleri ile Kadıköy İlköğretim Okulu, Cırrık İlköğretim Okuluna 09:00-11:00 saatleri arasında, Levent Mahallesi Levent, 1819, 1820, 1821, 1762, 1764, 1759, 1763, 1758, 1760, 1761, 1715, 1822 ve 1746 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Kayarlı, Denizkuyusu, Aydıncık, Doğankent Bahçelievler, Doğankent Cumhuriyet ve Doğankent Kışla Mahalleleri ile Elektronik Birlik, Pakyürek, Köseoğlu İş Merkezi, Stropol Yapı Malzemeleri, İl Sağlık Müdürlüğü Depo, Topçular Tarım, Şahin Yem, Bahar Ziraat, Ulaş Tarım, Dako Tohum, Kaplan Tekstil, Ulusoy Tekstil, Tekbaş Tarım, Sebat Tarım, Keskinler Tarım, Çalışkanlar Tarım, Özkanlılar Tarım, Tavaş Yem, Sa-Su Su Ürünleri, Barbaros Pamuk, Denizli Kardeşler, Gözü Kara Tarım, Şeneller Tarım, Star Gıda, Eşmeler Tarım, Çalışkanlar Tarım, Daş Narenciye, ÇTG A.Ş, Tarımsal Araştırma, Sena Tarım ve Yentaş Tarım'a 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.