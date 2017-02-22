22.02.2017 10:14:54

Adana'da elektrik kesintisi

Adana'nın Yüreğir ve Kozan ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Adana'nın Yüreğir ve Kozan ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Şubat Cuma günü, Yüreğir ilçesi Selehattin Eyyubi Mahallesi 3821 ve 3815 sokaklar, Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi ile 2981 ve 2989 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi Abdi İpekci Caddesi, İsmet İnönü Caddesi ile 21, 26, 29, 23, 24 ve 27 sokaklar, Cumhuriyet Mahallesi 20 ve 29 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi Kocaköy Sokağa 07:30-15:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.