13.02.2017 09:05:03

Adana'da elektrik kesintisi

Adana'nın Yüreğir, Seyhan, İmamoğlu, Sarıçam ve Kozan ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Adana'nın Yüreğir, Seyhan, İmamoğlu, Sarıçam ve Kozan ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat Çarşamba günü, Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, İncirlik Cumhuriyet Mahallesi 160, 170, 161, 163 ve 162 sokaklar ile Doğankent Cumhuriyet Mahallesi 200 ve 203 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi 36002 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Yeşilyuva Mahallesi 36032, 36002, 36034 ve 36058 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Namık Kemal Mahallesi 65003, 65004, 65005, 65007 ve 65009 sokaklar ile Metro Hastanesine 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.İmamoğlu ilçesi Malıhıdırlı ve Pekmezci mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Karayusuflu, Kösefakılı, Kepeztepe, Eğeciuşağı, Maltepe ve Boztepe mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Kuytucak Mahallesi Gölarası Sokağa 07:30-17:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.