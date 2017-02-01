01.02.2017 09:10:11

Adana'da elektrik kesintisi

Adana'nın Yüreğir, Sarıçam ve Seyhan ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Adana'nın Yüreğir, Sarıçam ve Seyhan ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Şubat Cuma günü, Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi Abdi İpekci Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi ile 21, 26, 29, 23, 24 ve 27 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Ağzıbüyük, Sağdıçlı, Danışment ve Şeyhmurat mahalleleri 11:00-12:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yeşiltepe ve Gültepe mahalleleri 09:00-12:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Obalar Caddesi, 37008, 37009, 37006, 37003 ve 37002 sokaklar ile Dağlıoğlu Mahallesi Obalar caddesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Gülpınar Mahallesi Mirzaçelebi Caddesi ve 37002 Sokağa 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.