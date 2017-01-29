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Adana'da elektrik kesintisi
30.01.2017 08:42:00

Adana'da elektrik kesintisi

Adana'nın Seyhan ve Sarıçam ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Adana'nın Seyhan ve Sarıçam ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat Çarşamba günü, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 56073, 56045, 56039, 56037, 56035, 56113 ve 56043 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Narlıca Mahallesi 56105, 56073, 56071, 56069, 56095, 56093, 56091, 56115, 56103, 56101, 56099, 56089, 56087 ve 56081 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi Mezra Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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