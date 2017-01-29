30.01.2017 08:42:00

Adana'da elektrik kesintisi

Adana'nın Seyhan ve Sarıçam ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Adana'nın Seyhan ve Sarıçam ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat Çarşamba günü, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 56073, 56045, 56039, 56037, 56035, 56113 ve 56043 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Narlıca Mahallesi 56105, 56073, 56071, 56069, 56095, 56093, 56091, 56115, 56103, 56101, 56099, 56089, 56087 ve 56081 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi Mezra Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.