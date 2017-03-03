03.03.2017 20:49:24

Adana'da dilenci operasyonu

Adana'da çocukları dilendirenlere yönelik operasyonda 6'sı Suriyeli 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube müdürlükleri, kentin işlek cadde ve kavşaklarında dilenerek vatandaşlardan para isteyen çocuklara yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 10 günlük çalışmanın ardından ekipler, mendil satan, cam silen ve dilenen çocukların başkaları tarafından yönlendirildiklerini tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, kent genelindeki kavşaklarda yaptıkları uygulamayla 19'u Suriye uyruklu 24 çocuğun ifadelerini aldı.

Çocukları dilendirerek topladıkları paralara el koydukları öne sürülen 6'sı Suriyeli 7 kişi yakalandı. Yaşı 18'den küçük 6 kişi, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest bırakıldı.