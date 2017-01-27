27.01.2017 08:25:22

Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda polisle 15 farklı adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon başlattı.Operasyona özel hareket polisleri de destek verdi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.