01.02.2017 08:57:02

Adana'da coşkulu asker uğurlaması

Adana'da 1997/1 tertip askerler, evlerinin önünden davul ve zurna eşliğinde uğurlandı.

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Adana'da 1997/1 tertip askerler, evlerinin önünden davul ve zurna eşliğinde uğurlandı.Son dönemde artan terör olaylarına rağmen Adana'daki asker adayları, aileleri ve yakınları tarafından güle oynaya ve gururla uğurlandı. Asker adayı Adanalı gençler, evlerinin önünde başlayan eğlencede aileleri ve dostlarıyla davul- zurna eşliğinde çiftetelli oynayıp halay çekerek doyasıya eğlendi.Adana otogarında devam eden eğlence sonunda asker adayı yakınları, vatani görevi yapmak üzere askere gidecek gençleri havaya atarak "En büyük asker bizim asker" sloganları attı. Askere gidecek olan gençlerin otobüsünün önü kesilerek yakınları tarafından İstiklal Marşı okunurken, asker adayları otobüs önüne gelerek asker selamı verdi.