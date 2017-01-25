25.01.2017 19:01:08

Adana'da cezaevinde çıkan yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda çıkan yangında dumandan zehirlenen bir çocuk mahkum tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, yangındaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.

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Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda çıkan yangında dumandan zehirlenen bir çocuk mahkum tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, yangındaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler mevkiindeki Açık ve Kapalı Cezaevi'nde, koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, yatakları kapının arkasına yığarak florasan lambadan imal edilen yakıcı maddeler sayesinde yatakları ateşe vermiş, çıkan yangın sonucunda 6 çocuk mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlenmişti. 11 kişi, cezaevinde görevli sağlık memurlarının ilk müdahalesinin ardından, olay yerine gelen ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuklardan 17 yaşındaki M.E., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde yoğum bakıma alınan 17 yaşındaki F. . ise bugün doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. F.K.'nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Öte yandan, yangında dumandan zehirlenen 1 çocuğun tedavisi sürüyor.