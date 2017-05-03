03.05.2017 21:08:00

Adana'da bir evde 6 kişi ölü bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir apartman dairesinde 6 kişi ölü bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir apartman dairesinde 6 kişi ölü bulundu.Edinilen ilk bilgilere göre olay, Kurtuluş Mahallesi 64014 sokakta 5 katlı apartmanın 3 katında meydana geldi. 3. kattaki evden gelen silah sesleri üzerine apartman sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında 6 kişiyi ölü olarak buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.