04.05.2017 12:22:54

Adana'da bir evde 6 ceset bulunması

Seyhan ilçesinde bir evde bulunan aralarında emekli Vali İsmet Metin, eşi ve kızının da olduğu silahla vurulmuş 6 kişiden 5'inin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı- Eniştesi, 2 halası ve 2 kuzenini silahla vurduktan sonra intihar ettiği ileri sürülen kişinin cenazesini ise teslim alan olmadı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde silahla vurulmuş halde cesetleri bulunan aralarında emekli Vali İsmet Metin, eşi ve kızının da olduğu 5 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Eniştesi, 2 halası ve 2 kuzenini silahla vurduktan sonra intihar ettiği ileri sürülen kişinin cenazesini ise teslim alan olmadı.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde bulunan 6 cesedin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Eski Vali İsmet Metin, eşi Nurşen Metin ve kızı Senem Metin ile Gönül Cengiz ve Suphi Cumhur Cengiz'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Eniştesi İsmet Metin, halaları Nurşen Metin ve Gönül Cengiz ile kuzenleri Senem Metin ve Suphi Cumhur Cengiz'i silahla öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürülen Denizhan Dener'in cenazesini ise otopsisi tamamlanmasına rağmen teslim alan olmadı.

Yakınlarının, Denizhan Dener'in cenazesini almak istemediği öğrenildi.

Alınan 5 cenaze, defnedilmek üzere Hatay'ın Antakya ilçesine gönderildi.

- Olay

Seyhan ilçesinde dün akşam Kurtuluş Mahallesi 64014 Sokak'ta bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Evin kapısının açılmaması üzerine savcılıktan izin alınmış, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardımıyla kapı kilidi kırılarak içeri girilmişti. Evde 6 kişinin cesetlerinin bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderilmişti.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede cesetlerin emekli Vali İsmet Metin, eşi Nurşen ve kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, halası Gönül Cengiz ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduğu belirlenmişti. Olayın, Nurşen Metin'in yeğeni Denizhan Dener'in evinde yaşandığı anlaşılmıştı. Kız isteme meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu Dener'in diğer 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürülmüştü.