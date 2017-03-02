Adana'da aranan hükümlü yakalandı

02.03.2017 10:59:38
Adana'da aranan hükümlü yakalandıAdana'da çeşitli suçlardan hakkında 23 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kentte değişik tarihlerde "Basit yaralama, silahla tehdit, nitelikli yağma" suçlarından toplam 23 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edilen 45 yaşındaki Tuncay E'nin cezaları Yargıtay tarafından onandı.
Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosunca cezasını çekmesi için Tuncay E. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Emniyet Müdürlüğüne bildirilen karar üzerine polis ekipleri Tuncay E'yi İmamoğlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde yakaladı.
Üzerinden kimlik çıkmayan Tuncay E. polislere, kendisini biriyle karıştırdıklarını iddia ederek serbest bırakılmasını istedi.
Yapılan parmak izi incelemesi sonucu gerçek ortaya çıkınca Tuncay E, adliyeye sevk edildi.
Buradaki işlemleri de tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.