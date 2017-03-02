02.03.2017 10:41:10

Adana'da 'arabuluculuk' sempozyumu

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği ve Adana Barosu'nun işbirliğiyle düzenlenen 'Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu' yarın yapılacak.

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Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği ve Adana Barosu'nun işbirliğiyle düzenlenen 'Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu' yarın yapılacak.Hukuk davalarında tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı ve husumetleri, tarafsız bir üçüncü kişi ile mahkemeye gitmeden dostane bir şekilde çözülmesini sağlayan 'alternatif uyuşmazlık yöntemi' arabuluculuk sistemi ile ilgili sempozyum, 3 Mart Cuma günü Adana Sheraton Otel'de gerçekleşecek. İşçi ve işveren temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katılacağı sempozyum, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler ile Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük'ün açılış konuşmalarıyla başlayacak. İngiltere'den katılan Av. Arabulucu Andrew Goodman'in sunumuyla devam edecek olan sempozyumda, arabulucu avukatlar Onur Yüksel, Yurdagül Gündoğan, Yakup Erikel, Nermin Tuğçe Kayar Türk, İrfan Medet Akpınar ve Volkan Aksu katılımcılara arabuluculukla ilgili bilgiler verecek."Arabuluculuk toplumsal barışa da katkı sağlıyor"Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yargılamalarda alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin artık çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Uzlaşma ve arabuluculuğun hem dostane bir çözüm yolu hem de yargının iş yükünü azaltan uygulamalar olduğunu kaydeden Başsavcı Ali Yeldan, "İçinde bulundukları uyuşmazlık nedeniyle sorunlar yaşayan ve gerilen taraflar bu uygulamalarla bir araya getirilerek, karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde sorunlarını çözüyor. Bu da toplumsal barışa katkı sağlıyor. Arabuluculuğun yaygınlaşması için, bu sempozyumun çok büyük faydası olacağını düşünüyorum" dedi.