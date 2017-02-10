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Adana'da 170 okula 'Beyaz Bayrak', 64 okula 'Beslenme Dostu Okul' sertifikası
10.02.2017 12:57:10

Adana'da 170 okula 'Beyaz Bayrak', 64 okula 'Beslenme Dostu Okul' sertifikası

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 170 okula 'Beyaz Bayrak', 64 okula ise 'Beslenme Dostu Okul' sertifika ve plaketleri verildi.

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 170 okula "Beyaz Bayrak", 64 okula ise "Beslenme Dostu Okul" sertifika ve plaketleri verildi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, projeye gelecekte çocukların daha temiz dünyada yaşaması için sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

"Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" sertifikalarının geçmiş dönemden bu yana rakamlarından bahseden Akpınar, sayıların her sene arttığını belirtti. Akpınar, "2013 yılında 58 okula verilen Beyaz Bayrak sertifikasının 2014 yılında 55 okula, 2015 yılında 171, 2016'da ise 170 okulumuza verilmiştir. Beslenme Dostu sertifikalarında ise bu rakamlar katlanarak arttı. 2013 yılında 8 okulumuz, 2014 yılında 14 okulumuz, 2015'de 30 okulumuz ve 2016'da 64 okulumuz bu belgeyi almaya hak kazandı" dedi.

"2000 yılından sonra sağlıkta gelişmiş ülkelerin de önüne geçtik"

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Alper Acil ise Türkiye'nin 2000 yılından sonra sağlıkta çok iyi yerlere geldiğinden bahsederek şunları söyledi:

"2000'li yıllara kadar ağır ekonomik sıkıntılar çeken halkımız ilaç, hastane bulamazken ıslah edilmemiş gıda ve tarım ürünleri yüzünden şimdi adını unuttuğumuz sıtma ve tifo vakalarıyla uğraşırken, ulaşımda yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle anneler, gebeler, çocuklar ölürken, uyuşturucudan nice insanlar hayatını kaybederken, okullaşmama oranı çok yüksek olduğundan sağlıklı okul yazar oranını hayal bile edemediğimiz o günlerden şükürler olsun ki bugün gelişmiş olduğunu söylediğimiz birçok ülkenin bile önüne geçmiş bir ülke olduk. Gelişmiş bir toplumun sorunu olan obezite, kronik hastalık, hareketli yaşam bağımlığın önlenmesi gibi problemlerle mücadele eder olduk. Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul çalışmaları bugün ilimizdeki bütün okulların yüzde 35'ine ulaşmış durumda. Önümüzde kat etmemiz gereken yollarımız vardır."

"Beyaz Bayrak prestij göstergesidir"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da projenin amacının çocukların beden ve ruh sağlığını korumanın yanında temizlik ve hijyen konusunda eğitim almış bireyler haline getirmek olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, "Beyaz Bayrak okullarımızın temizlik ve hijyen konusunda prestij göstergesidir. Çağımızın ve geleceğimizin hastalığı sıralamasında en üst sıralarda yer alan obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda Beslenme Dostu Okullar hayata geçirilmiştir. Bu protokol ile obezite ile mücadele ve fiziksel aktivite edindirme noktasında okul ve ortamların hazırlanması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

2015 ve 2016 yılındaki rakamlardan da bahseden Demirtaş, "2015 ve 2016 yılında okul öncesi ilkokul ortaokul ve lise düzeyinde hizmet veren 1642 okuldan 170'in üzerinde okulumuz beyaz bayrak, 60'ın üzerinde okulumuz ise beslenme dostu okul olmayı hak kazanmıştır. Bu sayının yeterli olmadığını biliyoruz. Okullardaki yönetici öğretmen ve velilerle el ele vererek Adanamızı ülke genelinde layık olduğu üst sıralara taşımalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikası almaya hak kazanan okullara bayrakları ve plaketleri Vali Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Alper Acil tarafından verildi. Törene, sertifika almayı hak kazanan okulların müdürleri katıldı.

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