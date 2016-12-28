28.12.2016 13:34:42

Adana BTÜ Voleybol Takımı üniversitelerarası turnuvada

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun Antalya Belek'de düzenlediği Voleybol 2. Lig müsabakalarına katıldı.

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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun Antalya Belek'de düzenlediği Voleybol 2. Lig müsabakalarına katıldı.Türkiye'nin çeşitli illerinden üniversitelerin yer aldığı turnuvaya Araştırma Görevlisi Gerçek Budak antrenörlüğünde çıkan Adana BTÜ Erkek Voleybol Takımı, oyuncuların örnek davranışları sebebiyle turnuvanın en centilmen takımı seçildi.Yeni kurulmuş bir takım olmasına karşın başarılı bir performans gösteren Adana BTÜ Erkek Voleybol Takımı gelecek için umut verdi.