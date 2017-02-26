27.02.2017 12:48:41

Adana ASKİ Spor'dan Adanalılara teşekkür

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana ASKİ Spor Genel Menajeri Fatih Yücel, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmaya gösterdikleri ilgiden dolayı Adanalı sporseverlere teşekkür etti.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana ASKİ Spor Genel Menajeri Fatih Yücel, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmaya gösterdikleri ilgiden dolayı Adanalı sporseverlere teşekkür etti.Fatih Yücel, "Ligin son haftasına kadar kazanmak için sahaya çıkacağız"Adana ASKİ Spor Genel Menajeri Fatih Yücel, "Fenerbahçe ile başa baş bir mücadele ortaya koyduk. Galip gelmeyi çok isterdik ama olmadı. Sporcularımızın sahaya koydukları özveri ve karakter bizler için yeterli. Kendilerini soyunma odasına girip tebrik ettik. En büyük teşekkürü Adana halkına etmek istiyorum. Menderes Spor Salonu'nu tıka basa doldurup maç boyunca Adana Aski Spor'u desteklediler. Play-Of yolunda bundan sonrada bizleri yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Ligin 20. haftasında Hatay Büyükşehir ile oynayacağız. Bizim şu an tek hedefimiz ilk sekiz takım arasına kalmak. Bu yüzden kolay maç yok. Ligin son haftasına kadar her maça kazanmak için çıkacağız" diye konuştu.Karşılaşmadan renkli görüntülerAdana Aski Spor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede renkli görüntüler ve yapılan şovlar damga vurdu. Karşılaşmanın devre arasında yapılan 'Zumba Fitness' gösterisi büyük beğeni topladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Bando takımı da maç öncesi konser verdi. Karşılaşmayı izleyenler arasında Adana Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Kadir Ataşbak, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rahmi Pekar'ın yanı sıra çok sayıda belediye meclis üyesi ve bürokrat da vardı. Karşılaşmaya basının da ilgisi oldukça yoğundu.