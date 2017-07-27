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'Adalet istiyorum ama Kılıçdaroğlu gibi...'
27.07.2017 18:29:21

'Adalet istiyorum ama Kılıçdaroğlu gibi...'

Adana'da geçirdiği trafik kazası sonucu kusurlu bulununca parkta kendini zincire vuran şahıs, 'Kılıçdaroğlu gibi kofti adalet istemiyorum' diye bağırdı.


Geçen yıl Döşeme Mahallesi'nde İbrahim Akbel, otomobiliyle giderken Nuri Sabuncu Bulvarı'nda başka bir araca çarparak trafik kazasına karıştı. Olaydan sonra gelen polisler tutanak tuttu. Akbel tutulan tutanakta kazada kendisinin kusurlu bulunmasına tepki gösterip kusurun karşı tarafta olduğunu ileri sürerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık suç duyurusuna takipsizlik verdi. Bunun üzerine sinirlenen ve psikolojisi bozulan Akbel, kent merkezindeki İnönü Parkı'na gelerek kendini demir direğe zincirledi. Vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik şube ekipleri demir kesme makinesi ile zinciri kesti. Ancak Akbel elindeki zinciri bir türlü çıkarmadı. Polis yaklaşık 15 dakikalık uğraşın ardından elindeki zinciri de çıkarttı. Akbel, basın mensuplarına karıştığı kazada adaletsizlik yapıldığını ileri sürerek, "Ben adalet istiyorum ama Kılıçdaroğlu gibi kofti değil gerçek adalet istiyorum" diye bağırdı.

Polis ekipleri Akbel'i gözaltına alıp polis merkezine götürdü.


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