17.07.2017 09:23:37

Adalet Bakanlığı 'tek tip' kıyafet için kolları sıvadı

Erdoğan'ın FETÖ tutuklularına Guantanamo’da olduğu gibi tek tip elbise giydirilmesini gündeme getirmesinin ardından Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki yasal hazırlıkları başlatma kararı aldığı öğrenildi.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbise ile çıkarılmasına yönelik önümüzdeki günlerde yasal hazırlıklara başlanacak. Bakanlığın kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra olası düzenlemenin teknik hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, 15 Temmuz akşamı Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen etkinliklerde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:



"Türk milleti aman dileyene ne kadar merhametli ise ihanetinde ısrar edene de o kadar şedittir. O hainlerin kapatıldıkları cezaevlerinin duvarları arkasında çürüyüp giderken, bunları düşünecek çok zamanları olacak, şu an iyi günleri. Geçenlerde Sayın Başbakanımızla da konuştum artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tep tip elbiseyle çıkaralım."