10.05.2017 22:57:48

Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme

Bozdağ ile birlikte ABD'ye gelen Adalet Bakanlığı heyeti, Amerikalı muhataplarıyla Gülen'in iadesine ilişkin 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ABD'ye gelen Adalet Bakanlığı heyetinin, Amerikalı muhataplarıyla Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin görüşmelerine bugün de devam ettiği bildirildi.

Heyet, dün yapılan 4 saatlik müzakerenin ardından bugün de 6 saat süren görüşmelerde bulundu.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Faris Karak'ın başkanlık yaptığı heyet, ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri ile 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

BOZDAĞ'DAN TALİMAT

Gülen'in iadesiyle ilgili teknik ve hukuki detayların ele alındığı heyetler arası görüşmelerin bir gün olarak planlanmasına rağmen dün tamamlanamaması üzerine Bakan Bozdağ'ın "gerekirse devam edin" talimatını verdiği bildirildi. Bunun üzerine bugün yeniden bir araya gelen iki ülke heyetleri, 6 saat süren bir görüşme daha gerçekleştirdiler.

Adalet Bakanlığı bürokratlarının yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli ve FETÖ soruşturmasında görevli 3 savcının da katıldığı görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği vurgulandı.

Adalet Bakanı Bozdağ, Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirmiş, o görüşmede iki ülke heyetleri arasında teknik görüşmelerin yapılması kararı alınmıştı.