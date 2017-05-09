09.05.2017 23:26:26

Adalet Bakanlığı heyeti, ABD'de Gülen'in iadesini görüştü

Bozdağ ile birlikte ABD'de bulunan Adalet Bakanlığı heyeti Gülen'in iadesi sürecine ilişkin 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte ABD'de bulunan Adalet Bakanlığı heyetinin, Amerikalı muhataplarıyla Fetullah Gülen'in iadesi sürecine ilişkin 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Faris Karak'ın başkanlık yaptığı heyet, Washington'da Gülen'in iadesi süreciyle ilgili olarak temaslarda bulundu.

Yaklaşık 4 saat sürdüğü bildirilen toplantıya, FETÖ soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 3 savcının da katıldığı kaydedildi.

Görüşmede, Gülen'in iade süreciyle ilgili tüm konuların teknik detaylarıyla birlikte ele alındığı ve Türk tarafının Amerikalı muhataplarına hukuki çerçeveyle ilgili bilgiler aktardığı ifade edildi.