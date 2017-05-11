11.05.2017 13:40:43

Adalet Bakanı Bozdağ:

'Yargı görevi yapan hakimlerimiz, savcılarımız ve yardımcı personel her daim görevlerinin başında hukukun verdiği yetkiyi kullanarak milletimizin adalet beklentisine cevap vermek için gece gündüz çalıştılar, çalışıyorlar, bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerdir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakimlerin, savcıların ve yardımcı adli personelin her daim görevinin başında olduğunu belirterek, "Hukukun verdiği yetkiyi kullanarak milletimizin adalet beklentisine cevap vermek için gece gündüz çalıştılar, çalışıyorlar, bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerdir." dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaret eden Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Başsavcı Mustafa Alper'e ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'ye Allah'tan rahmet diledi.

Hem Denizli'ye hem de Türkiye'ye büyük hizmetler yapan iki değerli insanı yitirmenin acısını yaşadıklarını, görev başında yaşamını yitiren Alper ve Akşehirli'nin şehit olduğunu söyledi.

Bozdağ, tüm şehitleri bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ettiğini belirterek, şehit Başsavcı Alper'in büyük bir kahramanlık yaptığını dile getirdi.

- "Darbenin başarısız olması için dirayetle mücadele etti"

Kamuoyunun onun yaptıklarını tam anlamıyla bilmiyor olabileceğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ama darbe gecesi yaşananları bilenler ve onları yakından takip edenler, ben eminim ki Denizlililer daha yakından bu darbenin başarısız olmasında Denizli adliyesinin, merhum Başsavcımızın öncülüğünde nasıl bir dirayetle mücadele ettiğini ve darbenin başarısız olması için Denizli'de nasıl bir hukuki darbe vurduğunu hepimiz biliyoruz. Yiğitliği, cesareti ve kahramanlığından dolayı da şehit Başsavcımızı bir kez daha buradan minnetle şükranla ayrıca yad etmek isterim. Yargı görevi yapan hakimlerimiz, savcılarımız ve yardımcı personel her daim görevlerinin başında hukukun verdiği yetkiyi kullanarak milletimizin adalet beklentisine cevap vermek için gece gündüz çalıştılar, çalışıyorlar, bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerdir."

Adalet hizmetinin onların bıraktığı yerden yürütüleceğini vurgulayan Bozdağ, "Yargı camiamızın da başı sağ olsun. Bütün Denizlililere başsağlığı diliyorum. Rabb'im bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun." dedi.

Bozdağ'ın İl Başkanı Necip Filiz'den bilgi aldığı ziyarete AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan da hazır bulundu.