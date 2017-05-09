09.05.2017 16:06:28

Adalet Bakanı Bozdağ:

'CHP Genel Başkanı'nın YSK üyelerine, 'çete', 'kumpasçı', 'onurlarını satan', 'şerefini satan', 'gerdan kıran' ve 'iki büklüm eğilen' demesi, açık suçtur'- 'YSK üyelerine karşı kullandığı haksız, saygısız, gayri ahlaki ve gayri hukuki sözlerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı'nın YSK üyelerine, 'çete', 'kumpasçı', 'onurlarını satan', 'şerefini satan', 'gerdan kıran' ve 'iki büklüm eğilen' demesi, açık suçtur. YSK üyelerine karşı kullandığı haksız, saygısız, gayri ahlaki ve gayri hukuki sözlerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yönelik söylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun "Parti içinde sıkıştıkça", dikkatleri başka tarafa çekmek için YSK'nın saygın, şerefli ve onurlu üyelerine saldırdığını belirten Bakan Bozdağ, "Sanıyor ki CHP Genel Başkanı, suç işlemek pahasına YSK üyelerine saldırırsam, başarısızlığımı örterim, parti içi ihtilafları çözerim ama boş." ifadesini kullandı.

CHP içinde etkin ve aktif görev yapan herkesin YSK'nın görevini yaptığını ve kurul üyelerinin saygın kişiler olduğunu bildiğini aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bugün Kılıçdaroğlu, belli ki yine gayri ahlaki ve gayri hukuki bir dille YSK üyelerine saldırmayı, kendisi için can simidi görmüş. CHP Genel Başkanı'nın YSK üyelerine 'çete', 'kumpasçı', 'onurlarını satan', 'şerefini satan', 'gerdan kıran' ve 'iki büklüm eğilen' demesi, açık suçtur. YSK üyelerine karşı kullandığı haksız, saygısız, gayri ahlaki ve gayri hukuki sözlerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum. Esas onursuzluk, YSK'nın aynı konuda 2010'dan önce/sonra verdiği istikrarlı kararları olduğu halde, bunları yok sayıp, YSK üyelerini suçlamaktır. Asıl onursuzluk, 2015'te 'mühürsüz zarflara konan oylar geçerli olsun' deyip, geçerli sayan kararı kanuna uygun görüp, bugün aksini söylemektir. Asıl onursuzluk, 2015'te mühürsüz oyların geçerli sayılmasını istemeyi/geçerli sayılmasını o gün hukuka uygun görüp, bugün aksini söylemektir."