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Adalet Bakanı Bozdağ:
06.05.2017 18:13:01

Adalet Bakanı Bozdağ:

'2019'a kadar bir seçim yok. 2019'dan sonra da Türkiye artık 5 yılda bir seçim yaşayacak'- 'Güçlü istikrar, güçlü iktidar, etkin yönetim ve güveni kalıcı bir hükümet sistemi olarak Türkiye'nin ve Türk milletinin yer alacağı yeni bir dönem başlamıştır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "2019'a kadar bir seçim yok. 2019'dan sonra da Türkiye artık 5 yılda bir seçim yaşayacak." dedi.

Bozdağ, Yozgat Valiliğince Sorgun Termal Otel'de düzenlenen "Yozgatlı İş Adamları Zirvesi"nde, hükümet olarak Türkiye'nin her alanda gelişmesine büyük önem verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin son 15 yıl içerisinde her alanda ciddi sıçramalar yaptığını dile getiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ekonomisi 3,5 kat büyüdüğü gibi her alanda da benzer büyümeleri, benzer gelişmeleri, benzer değişmeleri yaşadı. 15 yıllık başarı hikayesinin arkasında bilmemiz lazım ki siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin ve iyi yönetim ve bunun doğurduğu güven her zaman bizim en büyük sermayemiz olmuştur. Eğer bir ülkede istikrarsızlık olur, iyi yönetim olmaz, orada güven olmazsa zayıf iktidarlar olursa kimse elini cebine sokmaz. Bugün Türkiye bu büyük sermayesiyle 15 yılda büyük değişimler yaşadı, büyük gelişmeler ortaya koydu ve ülkemiz her alanda değişti ve gelişti. Ama Türkiye'nin gelişmesini istemeyen çevrelerin de Türkiye'nin her adımının karşısına dikildiklerini hep beraber gördük. İçeride buna desek bulduklarını da hep beraber gördük. O nedenle biz attığımız adımların sadece bizi ilgilendiren adımlar olduğunu düşünmemeliyiz. Küresel rekabet çerçevesinde bu rekabette Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan çevrelerin varlığını da bilerek hareket etmeliyiz."

Bozdağ, hükümet olarak ülkenin siyasi istikrarını korumak, güçlü iktidarlar tarafından daima yönetilmesini temin etmek, iyi bir yönetim ortaya koymak ve güveni her şartta muhafaza etmek için ciddi adımlar attıklarını vurguladı.

- "Türkiye'nin ekonomisi her türlü dış ve iç şoka karşı dirençlidir"

Türkiye'nin yaşadığı hadiselere bakıldığında ekonomiyi sıkıntıya sokmak isteyen pek çok olay olduğunu anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bütün yaşanmışlıklara rağmen bugün Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var. Bazı kredi kuruluşları talimatla Türkiye'nin notunu düşürürken, 'Türkiye krize girsin' diye kendi güvenirliklerini dahi riske atacak kararlar alıp, o kararların altına imza atmalarına rağmen bugün Türkiye'nin ekonomisi her türlü dış ve iç şoka karşı dirençlidir. Suriye'den gelen 3 milyon mülteci ve oradan da Türkiye'ye yansıyan terör ve pek çok başka hadiseyle beraber değerlendirdiğimizde, Türkiye'nin ekonomisinin son 15 yıl içerisinde dışarıdan, içeriden kurgulanan, planlanan veya irademiz dışında meydana gelen her türlü olumsuz şoka karşı çok dirençli güç ve görünüm kazandığını açıkça ortaya koymaktadır. İnşallah, bundan sonra da Türkiye yoluna devam edecek, ekonomimizi güçlendireceğiz."

Bozdağ, Ankara'da yönetimin sıhhatli olması durumunda her şeyin sıhhatli olacağını belirterek, "Onun için Ankara'nın sıhhati, selameti her şeyin üzerindedir. Bu nedenle hükümet olarak 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe teşebbüsünden sonra çok ciddi tedbirler uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz." dedi.

Halk oylamasında Türkiye'nin hükümet sisteminin değiştiğini dile getiren Bozdağ, bunun tarihi bir reform, büyük bir değişim, dönüşüm, ekonomi ve iş adamları için de tarihi bir yatırım olduğunu söyledi.

Bozdağ, Türkiye'nin bugününde ve geleceğinde siyasal istikrasızlık, zayıf iktidar döneminin kapandığını ifade ederek, "Güçlü istikrar, güçlü iktidar, etkin yönetim ve güveni kalıcı bir hükümet sistemi olarak Türkiye'nin ve Türk milletinin yer alacağı yeni bir dönem başlamıştır. Esasında öngörülebilirlik artmıştır. Artık sandıktan istikrarsızlık çıkma ihtimali asla yoktur. Zayıf iktidar çıkma ihtimali asla yoktur. İktidarların birtakım hesaplarla, kasetle, şantajla, parayla, pulla devrilme dönemi de tarihe kavuşmuştur. İktidarı kuracak halk, devirecek de halktır. Her altı ayda bir seçim dönemi de tarihe kavuşmuştur." şeklinde konuştu.

- "2019'a kadar bir seçim yok"

Seçimlerin 5 yılda bir yapılacağını vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"2019'a kadar bir seçim yok. 2019'dan sonra da Türkiye artık 5 yılda bir seçim yaşayacak. Mahalli seçimler 2019'da, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin de 2019'da yapılacağını hesap ettiğimizde 2019'dan sonra 5 yılda bir seçim yapılacak. Sadece bir yıl seçimle uğraşacağız, geri kalan 4 yıl önümüze, işimize bakacağız. Ülkemizin refahını artırmak, kalkındırmak ve daha ileri götürmek için hep beraber koşacağız. Onun Türkiye'ye kazandıracağı çok büyük imkanlar, çok büyük nimetler var."


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